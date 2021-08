Gonesse Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gonesse, Val-d'Oise Lève les yeux sur ton patrimoine ! Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Lève les yeux sur ton patrimoine ! Église Saint-Pierre-Saint-Paul, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h30 Lève les yeux sur ton patrimoine ! * Une visite avec activités pédagogiques de l’église Saint Pierre Saint Paul – pour les scolaires – élèves de primaire *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h30

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Rue du Général-Leclerc 95500 Gonesse

L’actuelle église Saint-Pierre-Saint-Paul fut construite au cours des XIIe et XIIIe siècles. Le plan rectangulaire est composé d’une nef, de deux larges collatéraux et d’un chœur terminé par un hémicycle entouré d’un déambulatoire sans chapelle rayonnante. Le clocher se situe dans la travée sud du chœur et remonte au XIIe siècle. La nef est couverte en carène de bois recouverte de plâtre. Le plan s’inspire de celui de Notre-Dame de Paris, il possède deux bas-côtés et un déambulatoire sans chapelle rayonnante.

