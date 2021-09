Rezé Eglise Saint-Pierre Loire-Atlantique, Rezé Concert Aria Voce Eglise Saint-Pierre Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rezé

Concert Aria Voce Eglise Saint-Pierre, 19 septembre 2021 16:00, Rezé

Dimanche 19 septembre, 16h00 Concert Aria Voce * Le chœur de chambre Aria Voce vous invite à un voyage musical guidé par l’expérience d’un visiteur du patrimoine. À l’extérieur, il goûte le plaisir du grand air sur des morceaux de Saint-Saëns et Hyman. Une fois la porte franchie, il fait l’expérience sacrée des lieux, accompagné de Mendelssohn à Arvo Pärt en passant par Schnittke et Hildegard von Bingen. Une jolie manière de découvrir l’église néogothique Saint-Pierre. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre 44400 REZE Rezé 44400 Loire-Atlantique Crédits : Aria Voce Gratuit

