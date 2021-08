Réaumur Eglise Saint-Pierre Réaumur, Vendée Visite libre de l’Eglise St Pierre Eglise Saint-Pierre Réaumur Catégories d’évènement: Réaumur

Vendée

Visite libre de l’Eglise St Pierre Eglise Saint-Pierre, 17 septembre 2021 09:00, Réaumur. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre de l’Eglise St Pierre * Cet édifice est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. L’église a été édifiée au 14ème, début du 15ème siècle sur l’emplacement d’une église dont il ne reste que le portail principal et les arcs du clocher. C’est une église fortifiée. Elle servait de refuge aux habitants du village pendant la guerre de Cent Ans. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Eglise Saint-Pierre place de l’Eglise, 85700 Réaumur Réaumur 85700 Vendée Crédits : @mairie de Réaumur Gratuit

Détails Catégories d'évènement: Réaumur, Vendée