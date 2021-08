Prades Église Saint-Pierre Prades, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Camille, apprenti menuisier chez Maitre Sunyer” Église Saint-Pierre Prades Catégories d’évènement: Prades

Pyrénées-Orientales

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Camille, apprenti menuisier chez Maitre Sunyer” Église Saint-Pierre, 17 septembre 2021 09:30, Prades. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 09h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Camille, apprenti menuisier chez Maitre Sunyer” * réservée aux scolaires *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 10h30

*

30 enfants maximum, sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales

Église Saint-Pierre 66500 Prades Prades 66500 Place de la République Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63943409.jpg +33 4 68 05 23 58 http://www.prades.com Crédits : © service Patrimoine de la Mairie de Prades Gratuit © F.Brun

Détails Heure : 09:30 - 10:30 Catégories d’évènement: Prades, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse 66500 Prades Ville Prades Age minimum 8 Age maximum 11 lieuville Église Saint-Pierre Prades