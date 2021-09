Pin-Balma Église Saint-Pierre Haute-Garonne, Pin-Balma Visite libre Église Saint-Pierre Pin-Balma Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pin-Balma

Visite libre Église Saint-Pierre, 19 septembre 2021 10:00, Pin-Balma. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite libre * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Église Saint-Pierre 31130 Pin-Balma Pin-Balma 31130 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25533952.jpg 0561847463 http://www.mairie-pin-balma.fr

Église Saint-Pierre du Xe siècle

Crédits : Licence libre Gratuit Licence libre

