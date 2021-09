Parnay EGLISE SAINT-PIERRE Maine-et-Loire, Parnay Eglise Saint-Pierre EGLISE SAINT-PIERRE Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Parnay

Eglise Saint-Pierre EGLISE SAINT-PIERRE, 18 septembre 2021 14:30, Parnay

18 et 19 septembre Eglise Saint-Pierre * Cette église du 11e siècle fût remaniée au 16e siècle. Située en front de coteau, ses fondations sont consolidées dans les années 1960 puis lors d’une campagne de restauration en 2011. Elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1950. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

EGLISE SAINT-PIERRE Place de l’église 49730 Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 19 93 81 10

D’après le Célestin Port, l’église du XI ème siècle appartenait au chanoine Renaud de l’évêché d’Angers, il en fît don à l’abbaye Saint-Aubin en 1089. L’église, dédiée à St Pierre, est précédée d’une galerie à charpente abritant un portail à décor de la renaissance. Elle a été classée en septembre 1950 par la direction des Beaux-Arts.

Maine-et-Loire, Parnay