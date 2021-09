Norroy-le-Veneur Église Saint-Pierre Moselle, Norroy-le-Veneur Visite guidée « Qui dit vrai ? » Église Saint-Pierre Norroy-le-Veneur Catégories d’évènement: Moselle

Norroy-le-Veneur

Visite guidée « Qui dit vrai ? » Église Saint-Pierre, 19 septembre 2021 14:00, Norroy-le-Veneur. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Visite guidée « Qui dit vrai ? » * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h15

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre 22 Grand Rue, 57140 Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur 57140 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6359549.jpg 06 80 95 22 87 https://www.eglise-norroy-plesnois.fr/

L’histoire de l’église Saint-Pierre est liée à la position stratégique qu’occupait le village au Moyen Âge, quand il appartenait d’abord au duché de Bar, puis, à partir du XVe siècle, aux duchés de Bar et Lorraine. C’est, en effet, depuis Norroy que les ducs lancèrent des attaques contre la riche cité de Metz, alors ville libre du Saint Empire Romain Germanique. Au XIVe, mais surtout au XVe siècle, à cause des guerres successives qui opposèrent les ducs de Bar et de Lorraine à la ville de Metz, l’église fut enrichie d’aménagements défensifs. La partie la plus ancienne de l’église est la crypte, remarquable vestige de l’église primitive. Cette crypte, datée du XIe siècle (date estimée : 1050), a été classée au titre des monuments historiques en 1930.

Crédits : ©Association ENPha Gratuit ©R. Doutres

Détails Heure : 14:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Moselle, Norroy-le-Veneur Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse 22 Grand Rue, 57140 Norroy-le-Veneur Ville Norroy-le-Veneur Age minimum 6 Age maximum 90 lieuville Église Saint-Pierre Norroy-le-Veneur