Nivillac Eglise Saint-Pierre, Nivillac Morbihan, Nivillac Visite guidée Exposition Photos “Nivillac : Autrefois” Eglise Saint-Pierre, Nivillac Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

Visite guidée Exposition Photos “Nivillac : Autrefois” Eglise Saint-Pierre, Nivillac, 18 septembre 2021 16:00, Nivillac. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre, Nivillac. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée Exposition Photos “Nivillac : Autrefois” * *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

*

Eglise Saint-Pierre, Nivillac Place Saint-Pierre, 56130, Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Nivillac compte deux églises et une chapelle

La construction de l’église actuelle, dédiée à Saint Pierre et Saint Paul, a commencé en juillet 1900, et elle a été consacrée le 15 octobre 1902. Entre 1902 et 1928, aucun clocher ne couronnait l’église ; il verra le jour en 1929.

Le centenaire de l’église a été célébré en 2002.

Crédits : Nivillac : Généalogie, Histoire et Patrimoine Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu Eglise Saint-Pierre, Nivillac Adresse Place Saint-Pierre, 56130, Nivillac Ville Nivillac lieuville Eglise Saint-Pierre, Nivillac Nivillac