Montluçon

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Montluçon (03) Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021 11:00, Montluçon. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit Handicap moteur +33 (0)4 70 05 05 95, paroisse.sainte-marie@orange.fr

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Montluçon (03) * L’église Saint-Pierre est un édifice roman du début du XIIe siècle dont elle conserve le plan primitif caractérisé par une large nef sans bas-côtés débouchant sur un transept très saillant. Elle a été légèrement remaniée aux XVe et XVIIe siècles. Sa sobre élégance romane incite au recueillement. Visite commentée – Durée : 1h. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Visite commentée dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46290647.jpg 04 70 05 05 95 http://paroissesaintemariemontlucon.blogspot.com

Édifice roman du début du XIIe siècle avec quelques remaniements aux XVes et XVIIes siècles. Cette église présente un riche mobilier, notamment une vierge classée parmi les monuments historiques.

Crédits : ©NC Gratuit © Lionel Allorge

