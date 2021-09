Melesse Eglise Saint-Pierre / Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Melesse Eglise Saint-Pierre / Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Melesse * Du mobilier et des objets d’art sacré ont été sauvegardés dans l’église : un orgue à 7 jeux datant du XIXème siècle, une statue de l’archange St-Michel du XVIIème siècle inscrite aux Monuments Historiques…

Dans la sacristie, exposition d’objets liturgiques inscrits aux monuments historiques. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre

Eglise Saint-Pierre / Melesse Place de l’église, 35520 Mélesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine

