Melesse Eglise Saint-Pierre / Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Musique et danses bretonnes Eglise Saint-Pierre / Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Melesse

Musique et danses bretonnes Eglise Saint-Pierre / Melesse, 18 septembre 2021 10:00, Melesse. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre / Melesse. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00 Musique et danses bretonnes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Temps d’accordéon suivi de danses / Place de l’église

Eglise Saint-Pierre / Melesse Place de l’église, 35520 Mélesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61770991.jpg https://www.melesse.fr/ma-ville/decouvrir/histoire-et-patrimoine/ https://www.melesse.fr/,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00130781 Crédits : Libre de droit Gratuit eglise-melesse

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Melesse Autres Lieu Eglise Saint-Pierre / Melesse Adresse Place de l'église, 35520 Mélesse Ville Melesse lieuville Eglise Saint-Pierre / Melesse Melesse