Les Sables-d'Olonne Eglise saint-pierre Les Sables-d'Olonne, Vendée Eglise Saint-Pierre Eglise saint-pierre Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée

Eglise Saint-Pierre Eglise saint-pierre, 18 septembre 2021 14:00, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Eglise saint-pierre. Gratuit

18 et 19 septembre Eglise Saint-Pierre * Eglise du début du XXe siècle construite dans le style romano-byzantin, par l’architecte Maurice Durand notamment. Accès à l’église dans le cadre du culte aux horaires habituels. Les lieux ouverts spécifiquement pour les Journées du Patrimoine sont soumis au pass sanitaire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Eglise saint-pierre rue des 2 Phares, 85100 Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85100 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined

La construction de l’église Saint-Pierre débute en 1913 et la bénédiction de la nef intervient le 14 juin 1920. Le premier curé sera l’abbé Marceau. De style romano-byzantin, elle s’inscrit parfaitement dans l’art religieux du début du 20è siècle. Elle est cependant la seule en Vendée à présenter un tel ensemble et une telle unité dans l’architecture et la décoration.

Crédits : Paroisse Saint-Pierre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Eglise saint-pierre Adresse rue des 2 Phares, 85100 Les Sables-d'Olonne Ville Les Sables-d'Olonne Age maximum 99 lieuville Eglise saint-pierre Les Sables-d'Olonne