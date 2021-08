Visite commentées de l’église Saint-Pierre de Génissieux Eglise Saint-Pierre, 18 septembre 2021 14:30, Génissieux.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre. Gratuit 04 75 79 20 86, artethistoire@valenceromansagglo.fr, http://artethistoire.valenceromansagglo.fr, https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo

Samedi 18 septembre, 14h30

Visite commentées de l’église Saint-Pierre de Génissieux

L’agrandissement-reconstruction de l’église Saint-Pierre de Génissieux s’inscrit dans le mouvement national de construction d’églises au XIXe siècle. Malgré les difficultés liées au coût de financement, de nombreuses petites communes se dotent d’églises massives et imposantes.

La nouvelle église Saint-Pierre de Génissieux est réceptionnée avec son nouveau clocher en 1894 après pluseiurs phases de travaux échelonnées sur six décennies. Elle présente un décor statuaire révélateur de la grande piété populaire qui animait les communes rurales au XIXe siècle. Les saints Antoine, Pierre, Joseph, François d’Assise et les saintes Thérèse de Lisieux et Jeanne d’Arc rappellent la grande activité des sainteries jusqu’aux années 1930. Enfin, l’église est riche d’un remarquable ensemble de vitraux historiés installés dans le choeur, réalisés par l’atelier Thomas vitraux de Valence.

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Sur inscription



Eglise Saint-Pierre rue Pierre-Charles Messance 26750 Génissieux Génissieux 26750 Drôme

L’actuelle église Saint-Pierre de Génissieux, de taille imposante, est le fruit de plusieurs phases d’agrandissement et de reconstruction de l’ancienne église. De 1820 à 1894, plusieurs architectes se succèdent pour mener à bien ce projet. Après plusieurs décennies de projets validés et invalidés, l’église est enfin réceptionnée avec son clocher en 1894. C’est dans la dernière phase de travaux qu’un remarquable ensemble de vitraux commandés à l’atelier Thomas vitraux de Valence est installé. Outre les grisailles, les verrières historiées du chœur rappelle les étapes édifiantes de la vie de La Vierge, de Joseph et saint Pierre, patron de l’église.

