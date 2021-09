Gaël Eglise Saint-Pierre / Gaël Gaël, Ille-et-Vilaine Découverte de l’église de Gaël Eglise Saint-Pierre / Gaël Gaël Catégories d’évènement: Gaël

Découverte de l'église de Gaël Eglise Saint-Pierre / Gaël, 18 septembre 2021 10:00, Gaël

Samedi 18 septembre, 10h00 Découverte de l’église de Gaël * Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Eglise de Gaël ouvre ses portes au public !

A partir de 10 heures, Jean Janet (“greeter” guide bénévole de l’office de tourisme du pays de St-Méen Montauban et passionné par l’histoire de sa commune de Gaël) guidera le public pour une heure de visite guidée. Les visiteurs pourront apprécier le style roman de l’église. L’église actuelle aurait été construite durant le XIe siècle mais la nouvelle façade et le clocher dateraient eux du XIXe siècle. L’intérieur offre quant à lui une vue sur de belles fenêtres romanes. Inscriptions auprès de l’office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban au 02 99 09 58 04 avant le 17 septembre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

Entrée gratuite sur inscription auprès de l’Office de tourisme du pays de St-Méen Montauban

Eglise Saint-Pierre / Gaël 35290, Gaël Gaël 35290 Ille-et-Vilaine

02 99 09 58 04 http://www.broceliande-vacances.com http://www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com/patrimoine-religieux/PCUBRE035FS000E8/detail/gael/eglise-saint-pierre

