Sourzac Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Dordogne, Sourzac Découverte de l’église de Sourzac Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Sourzac Catégories d’évènement: Dordogne

Sourzac

Découverte de l’église de Sourzac Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 17 septembre 2021 14:00, Sourzac. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur

17 – 19 septembre Découverte de l’église de Sourzac * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Gratuit. Visite libre.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Le Bourg, 24400 Sourzac Sourzac 24400 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27046111.jpg 05 53 81 01 06 http://www.sourzac.fr

Le site dans lequel s’inscrit l’église, occupée depuis la Préhistoire, est d’une grande richesse patrimoniale et écologique. Le respect d’un tel environnement se doit de générer des comportements d’éco-citoyens. Église en partie romane, adossée à un ancien prieuré, ses murs portent les traces d’une longue histoire locale. Au VIIIe siècle, se trouvaient une abbaye et son église, toutes deux détruites par les Normands. Reconstruite au début du XIe siècle, l’église connaît des évolutions au XIVe siècle avant d’être en partie détruite à la fin de la guerre de Cent Ans et reconstruite au XVe siècle. Des restaurations intérieures et extérieures ont permis un sauvetage de l’édifice.

Crédits : ©Philippe Perlumiere Gratuit ©Véronique Charrier

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sourzac Autres Lieu Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Adresse Le Bourg, 24400 Sourzac Ville Sourzac Age maximum 99 lieuville Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Sourzac