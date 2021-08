Ottmarsheim Église Saint-Pierre et Saint-Paul Haut-Rhin, Ottmarsheim Immersion guidée et musicale : vivez l’histoire de l’abbatiale par le théâtre ! Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ottmarsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim

Immersion guidée et musicale : vivez l’histoire de l’abbatiale par le théâtre ! Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 18 septembre 2021 14:00, Ottmarsheim. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Gratuit|Sur inscription 03 89 26 27 57, tourisme@ottmarsheim.fr

18 et 19 septembre Immersion guidée et musicale : vivez l’histoire de l’abbatiale par le théâtre ! * Découvrez l’histoire de l’abbatiale aux côtés de trois personnages emblématiques et laissez-vous porter par l’accompagnement musical de l’ensemble Tormis. La mise en scène vous propose de retrouver Rodolphe et Cunégonde d’Altenbourg, fondateurs de l’abbatiale au XIe siècle. Vous rencontrerez également l’Abbesse Agnès de Dormentz, venue tout droit du XVIe siècle, pour vous faire vivre une expérience unique à travers le temps ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire et sur présentation du pass sanitaire.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Rue de l’église, 68490 Ottmarsheim Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56976986.jpg 03 89 26 27 57 http://www.ottmarsheim.fr

Au début du XIe siècle, Rodolphe d’Altenbourg installe sur son domaine à Ottmarsheim, une abbaye destinée à accueillir des Bénédictines. Issu de la noble famille des Habsbourg, les revenus de ses terres l’autorisent à faire face aux lourdes dépenses générées par la construction. L’abbatiale desservait à la fois la communauté des sœurs et la paroisse. Chef-d’œuvre de l’architecture romane, son plan centré, octogonal, imite la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle. Par sa situation économique et géographique, son histoire est des plus marquantes : deux incendies aux XIIIe et XVe siècles, la guerre de 30 ans, la Révolution Française et les deux guerres mondiales ont altéré son architecture primitive. L’abbatiale a été classée au titre des monuments historiques, partiellement, sur la liste promue par Mérimée en 1841. En 1991, suite à un nouvel incendie ayant provoqué des dégâts considérables, le monument a été totalement restauré. En 2017, la couverture et les intérieurs de la chapelle des chanoinesse ont été restaurés sous le contrôle de la DRAC.

Crédits : ©Photothèque de la Commune d’Ottmarsheim Gratuit|Sur inscription ©Commune d’Ottmarsheim

