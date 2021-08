Ingrandes Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ingrandes, Vienne Découvrez l’un des plus anciens édifices du Poitou Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Vienne

Découvrez l’un des plus anciens édifices du Poitou Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 17 septembre 2021 09:30, Ingrandes. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Gratuit Handicap moteur 05 49 02 64 44, contact@ingrandes-sur-vienne.fr

17 – 19 septembre Découvrez l’un des plus anciens édifices du Poitou * *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Le bourg, 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes 86220 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60373075.jpg?_ts=1626701884136

Église pré-romane du Xe siècle, remaniée à l’époque romane, considérée comme l’un des édifices religieux les plus anciens du Poitou.

Crédits : ©Mairie Ingrandes-Sur-Vienne Gratuit ©Havang(nl) – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Église Saint-Pierre et Saint-Paul Adresse Le bourg, 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ville Ingrandes Age maximum 99 lieuville Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ingrandes