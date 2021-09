Germigny Église Saint-Pierre et Saint-Paul Germigny, Yonne Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Germigny Église Saint-Pierre et Saint-Paul Germigny Catégories d’évènement: Germigny

18 et 19 septembre Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Germigny * Eglise classée Monument Historique *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Entrée libre

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place de l'église 89600 Germigny

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40607851.jpg 03 86 35 12 10 http://www.mairie-germigny.com

Église du XVIème siècle avec des statues de l’école troyenne. Vitraux et statues classés.

Crédits : @mairie de Germigny Gratuit

