Erquy Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy, 18 septembre 2021 10:30, Erquy. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy. Gratuit https://www.ville-erquy.com/

18 et 19 septembre Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

accès libre et gratuit

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 22430 Erquy Erquy 22430 Querbet Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24837949.jpg https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/patrimoine/eglise-saint-pierre-et-saint-paul/ http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-pierre-et-saint-paul-place-du-centre-erquy/d91082da-d4fb-488a-960a-7f2183939a11/illustration/1

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul fut en partie construite au XIIIème siècle. Elle n’a cessé d’être remaniée tout au long des siècles suivants. Église de plan rectangulaire à trois vaisseaux, en grès, poudingue et granit bleu de Saint-Brieuc. La charpente de la nef, vue de l’intérieur, indique une origine romane. Le chœur, au volume important, est ajouré d’une grande baie axiale de style gothique flamboyant conservant son remplage d’origine et portant les armes de la famille de Geoffroy de Quéleneuc. L’ensemble de l’église est reconstruit au XIXème siècle. Entre autres, le clocher en 1845.

Crédits : photo © Mairie d’Erquy Gratuit Pierrick MENARD

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy Adresse Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 22430 Erquy Ville Erquy lieuville Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy Erquy