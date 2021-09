Derval Eglise Saint Pierre et Saint Paul Derval, Loire-Atlantique Visite guidée églises Saint Pierre et Saint Paul Eglise Saint Pierre et Saint Paul Derval Catégories d’évènement: Derval

Loire-Atlantique

Visite guidée églises Saint Pierre et Saint Paul Eglise Saint Pierre et Saint Paul, 19 septembre 2021 14:00, Derval. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Pierre et Saint Paul. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite guidée églises Saint Pierre et Saint Paul * Ses vitraux remarquables par leurs couleurs et leurs tailles rendent une luminosité exceptionnelle. Quatre vitraux sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre verrier auteur des vitraux de la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Visite guidée : -Construction

– Agrandissement

– Vitraux réalisés par Albert GSELL (verrier de Montmartre à Paris) avec les thèmes

– Autels

-Tableaux *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Eglise Saint Pierre et Saint Paul Place Bon accueil à 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Crédits : eglise saint pierre et saint paul Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Derval, Loire-Atlantique Autres Lieu Eglise Saint Pierre et Saint Paul Adresse Place Bon accueil à 44590 Derval Ville Derval Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Pierre et Saint Paul Derval