Concert immersif à la decouverte de l’Art baroque Église Saint-Pierre-et-Paul, 18 septembre 2021 16:00, Saint-Paul-lès-Durance. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre-et-Paul. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 16h00, 18h30 Concert immersif à la decouverte de l’Art baroque * Trois musiciens, Noémie Murach, Pablo de Vega et Raphaëlle Camus interprètent des musiques pour clavecin, flûte à bec et viole de gambe. Ils vous proposent un spectacle fait sur mesure pour nous afin de créer un dialoque entre les oeuvres abritées par l’église et la musique de leur époque (17e et 18e siècle). Vous pourrez ainsi decouvrir les tableaux sous un nouveau jour. Il est conseillé de venir à la visite guidé avant. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h30

Gratuit, mesures sanitaires en vigueur appliquées (passe sanitaire demandé)

Église Saint-Pierre-et-Paul Place Castro Sebastien 13115 Saint-Paul-les-Durance Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône

0442574056 https://www.stpaul.fr

L’église de Saint-Paul abrite un certain nombre d’œuvres d’art, classées aux monuments historiques, qui viennent d’être restaurées. Venez les découvrir grâce à des visites guidées.

Vous pourrez aussi vous laisser surprendre par la cascade et les grottes à proximité.

