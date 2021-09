Les Riceys Église Saint-Pierre-ès-Liens Aube, Les Riceys Découverte du mystérieux monde des insectes de la pelouse calcaire de Champ Cognier Église Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys Catégories d’évènement: Aube

Dimanche 19 septembre, 09h30 Découverte du mystérieux monde des insectes de la pelouse calcaire de Champ Cognier * Profitez de ce week-end patrimonial pour participer à une sortie nature commentée. Partez à la découverte du monde mystérieux des insecte de la pelouse calcaire de Champ Cognier en compagnie de Yohann Brouillard guide naturaliste et responsable territorial du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. *

Gratuit. Accès libre. Rendez vous à 9h30 devant l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas. Marche facile de 2km, prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés.

Cette église, dédiée à saint Pierre-ès-Liens, en rappel de sa condamnation dans les prisons romaines, date de la fin du XVe siècle. Elle se compose de 4 parties. La plus ancienne le chœur, puis la nef construite un siècle plus tard dans une architecture différente. La façade Renaissance est de restauration récente. Enfin, plusieurs chapelles ont été édifiées ultérieurement entre les contreforts. À l’intérieur, les vitraux du chœur sont d’origine. L’autel primitif ayant disparu, il a été remplacé, en 1745, par l’autel actuel en bois doré. Les bancs et la chaire sont de 1774. Plusieurs tableaux et statues se trouvent dans les chapelles latérales. Parmi ces œuvres, les plus remarquables sont les deux retables de l’école d’Anvers datés de 1520.

On découvre également deux vitraux du XVIe siècle, l’un nommé la Création, l’autre la Légende de l’hostie miraculeuse.

