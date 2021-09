Jumilhac-le-Grand Église Saint-Pierre-ès-Liens Dordogne, Jumilhac-le-Grand Découverte de l’église de Jumilhac-le-Grand Église Saint-Pierre-ès-Liens Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Découverte de l’église de Jumilhac-le-Grand Église Saint-Pierre-ès-Liens, 18 septembre 2021 10:30, Jumilhac-le-Grand. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre-ès-Liens. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’église de Jumilhac-le-Grand * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre-ès-Liens 1 rue de l’Église, 24630 Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne

Église romano-gothique présentant un plan en croix latine, un clocher, une nef, un transept roman et un chœur gothique. Les peintures murales et le retable datent du XVIIe siècle. L’église présente aussi une exposition des « Trésors de l’église », avec des reliquaires et objets liturgiques.

Crédits : ©Instants de vie Photographie Gratuit ©DR

