Découvrez l'église de Glanges et son exposition Église Saint-Pierre-es-Liens, 18 septembre 2021 10:00, Glanges

18 et 19 septembre Découvrez l’église de Glanges et son exposition * Découvrez une exposition de vêtements liturgiques, cérémonies religieuses (mariage/baptême) et des photos de mariage d’autrefois. L’église des XIe et XIIe siècles est depuis cette année en pleine campagne de restauration sur les façades extérieurs de l’édifice. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre-es-Liens Le Bourg, 87380 Glanges Glanges 87380 Haute-Vienne

05 55 00 89 91 http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

Sous le patronage de saint Pierre-es-Liens, le lieu de Glanges est christianisé très tôt. Vraisemblablement, une simple chapelle précédait l’édifice plus important qui constitue l’église aujourd’hui. La nef est plus large que le chœur. Certaines parties sont très anciennes : la travée du chœur daterait du XIe siècle. Les bases des colonnes indiquent le début de l’art romain (selon Albert de Laborderie, « 46 églises limousines »), l’imposte des pilastres comporte deux masques se faisant face. Le chevet plat est percé d’un beau triplet aux fenêtres étroites en plein-cintre, très ébrasées ; au-dessus, un oculus, sans doute agrandi, a coupé la corniche. Le pavage de cette église est remarquable par ses nombreuses pierres tombales. Deux sont facilement identifiables : ce sont des pierres tombales d’ecclésiastiques avec leurs emblèmes : calice, patène, livre des Évangiles, main avec manipule. Trois autres pierres tombales seraient des dalles funéraires de pèlerins (BSAHL, t. CXXXI, 2003, p. 417 à 421. Étude réalisée par Louis Bonnaud).

Crédits : ©OT BSHV Gratuit

