18 et 19 septembre Découvrez l’église de Clairac * Découvrez l’église Saint-Pierre-ès-Liens, et assistez à un récital sur l’orgue classé au titre des Monuments historiques (dimanche). Dimanche, l’ouverture de l’église de Clairac offrira l’occasion d’entendre son orgue, construit par le facteur agenais Jules Magen en 1846. Placé en tribune, il comporte 21 jeux et 2 claviers. Restauré une première fois en 1985 par Alain Thomas, il a bénéficié en 2003 d’un important relevage par Daniel Birouste. Il fut inauguré le 26 juillet 2003 par l’organiste Yann Liorzou. Il est composé d’un buffet en sapin polychrome de style néo-classique constitué de 3 plates-faces de 25 tuyaux en étain en façade. Une horloge masque la console en fenêtre. Il est composé de deux claviers (GO de 54 notes – récit de 42 notes) et d’un pédalier de trente notes (depuis 1985, à l’origine 20 notes). Les transmissions sont mécaniques. La partie instrumentales a été classée au titre des Monuments historiques le 5 décembre 1980. Pour en savoir plus :

L’ancienne abbatiale de Clairac (du XIIe siècle, remaniée au XVIIe siècle), devenue église paroissiale sous le patronage de saint Pierre, connaît une histoire peu banale. Elle est unie à la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome depuis Henri IV. Le futur roi de France, en gage de sa conversion au catholicisme, donne au pape les revenus de la riche abbaye de Clairac. Les rois de France et les présidents de la République Française peuvent se prévaloir, encore aujourd’hui, du titre de chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran.

