Épreville-en-Lieuvin Eglise Saint Pierre Épreville-en-Lieuvin, Eure Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Épreville-en-Lieuvin Catégories d’évènement: Épreville-en-Lieuvin

Eure

Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre, 18 septembre 2021 12:00, Épreville-en-Lieuvin. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Pierre. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Pierre * Découverte de la restauration de l’ensemble du choeur :

en particulier le retable du XVIe siecle, les vitraux de Duhamel-Marette et les statues de saint Pierre, saint Michel.

Vous pourrez aussi admirer la vierge Marie du XIVe siècle. *

samedi 18 septembre – 12h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Eglise Saint Pierre 27560 Epreville-en-Lieuvin Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20898435.jpg 02.32.45.44.19 https://www.facebook.com/commune.eprevilleenlieuvin/

Retable du XVIe siècle en pierre

Statue de la vierge Marie du XIVe siècle

Vitraux de l’atelier Duhamel-Marette

Crédits : commune d’Épreville en Lieuvin Gratuit Mairie epreville

Détails Catégories d’évènement: Épreville-en-Lieuvin, Eure Autres Lieu Eglise Saint Pierre Adresse 27560 Epreville-en-Lieuvin Ville Épreville-en-Lieuvin Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Pierre Épreville-en-Lieuvin