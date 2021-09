Exposition de Peintures de l’artiste Roger Groslon Eglise Saint-Pierre du Charaix, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Christophe-et-le-Laris.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Pierre du Charaix. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition de Peintures de l’artiste Roger Groslon

Exposition des peintures de Roger Groslon

Roger Groslon travaille et enseigne en région lyonnaise depuis très longtemps. Né en 1933, il pratique la peinture, la sculpture, l’estampe. Ses œuvres sont riches de matières, de tracés, de formes, spontanées, libres, abstraites, maitrisées.

Professeur dans diverses écoles, créateur d’ateliers populaires, Roger Groslon conçoit l’art comme un enrichissement du cœur et de l’esprit, une ouverture de l’intelligence et du regard qu’il aime partager et transmettre.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre



Eglise Saint-Pierre du Charaix Le Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3218141.jpg 04 75 45 61 88

L’église du Charaix est située dans la Drôme des collines, dans un petit hameau à 500 m d’altitude, son l’origine remonte au 11ème siècle. Le bâtiment subit maintes transformations au cours de siècles. Le culte y sera célébré jusqu’en 1960 puis l’église est abandonnée.

En 2000, le monument est en ruine lorsque l’association “Patrimoine de St-Christophe-et-le-Laris“ est créée dans le but de la sauvegarder. Le clocher-porche est restauré en 2002, la nef retrouve charpente et toiture en 2009, le cœur en 2013, les vitraux en 2016 et le baie vitrée en 2017. Elle accueille des évènements culturels et festifs.

Crédits : Pierre Rieubet