Moret-Loing-et-Orvanne Eglise Saint Pierre d'Episy Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Visite de l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Episy Eglise Saint Pierre d’Episy Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne

Visite de l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Episy Eglise Saint Pierre d’Episy, 18 septembre 2021 15:00, Moret-Loing-et-Orvanne. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Pierre d’Episy. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Episy * Cet édifice, dont la construction remonte au XIème siècle, comporte deux parties : une nef du XI-XIIème siècle et un coeur du XVI-XVIIème siècle. Dans le coeur se trouve la chapelle seigneuriale de Jean du Val, Seigneur de Périgny, en faveur de qui la seignerie d’Episy est aliénée en 1596. Sur le pas de cette chapelle seigneuriale se trouve une pierre tombale du XIVème siècle, qui représente 3 personnages, dont Madame Monique Le Maoult a reproduit le dessin sur une pièce de tissus qui est exposé dans la chapelle.

Lors de votre visite, n’oubliez pas de jeter un oeuil au porche situé sous le clocher car vous y trouverez une pière tombale datée de 1782 ainsi qu’une croix de pierre, située probablement à l’origine dans l’ancien cimetière d’Episy, et qui comporte sur sa base un bénitier en grès et à 2/3 de sa hauteur, juste sous la coix, une inscription en gothique (qui dépasse légèrement du cadre qui lui était réservé). *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Entrée libre, pass sanitaire et masque obligatoires

Eglise Saint Pierre d’Episy 26 Grande rue 77250 Episy Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Épisy Seine-et-Marne Crédits : Anne Grau, image libre de droits Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Eglise Saint Pierre d'Episy Adresse 26 Grande rue 77250 Episy Ville Moret-Loing-et-Orvanne Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Pierre d'Episy Moret-Loing-et-Orvanne