Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan Église Saint-Pierre de Royan, 19 septembre 2021 17:00, Royan. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre de Royan. Gratuit 05 46 39 94 45, animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Dimanche 19 septembre, 17h00 Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan * Venez découvrir l’église Saint-Pierre et sa crypte… L’église Saint-Pierre est l’un des plus anciens monuments de la ville. Cet édifice roman du XIIe siècle a connu de nombreux réaménagements, depuis les Guerres de Religion aux bombardements de 1945. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur les résultats du diagnostic archéologique réalisé l’hiver dernier. Vous pourrez à cette occasion accéder à son étonnante crypte ossuaire, exceptionnellement ouverte. *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public.

Église Saint-Pierre de Royan Rue du Clouzit, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime

Eglise du XIIe siècle, à nef unique avec transept et clocher latéral. La nef actuelle était couverte d’une voûte en berceau dont les amorces sont encore visibles. A la croisée du transept, des colonnettes plus fortes, adossées à des pilastres, supportaient des arcs doubleaux. Ces colonnes présentent des chapiteaux ornés de masques et de feuilles d’acanthe. Les chapiteaux de la pile nord-ouest présentent une ornementation inspirée de l’antiquité romaine. Le chœur actuel occupe le fond d’une partie remaniée. L’église primitive devait en effet s’étendre au-delà des limites actuelles. Le transept occupe, du côté sud-ouest, la base d’un clocher contemporain de la nef. La partie supérieure du clocher est moderne. Dans l’angle rentrant du clocher et de la nef est élevée une travée voûtée d’un berceau brisé qui devait former une absidiole avant le percement de la porte actuelle. Le bras nord-est du transept a été remanié à la fin du XIIe siècle. Il est divisé en deux travées par des colonnes à chapiteaux à crochets et à taillons accusant l’approche du XIIIe siècle. Ces deux travées furent voûtées au XIIIe siècle sur croisées d’ogives, comme l’attestent les amorces des nervures et les formerets qui existent encore. A l’extérieur, quelques corbeaux sculptés indiquent l’emplacement d’une corniche aujourd’hui disparue. D’après l’orientation, la disposition des trois baies de la façade sud-est et la présence de l’absidiole contre le clocher, il semble que le sens de l’église ait été retourné, le choeur occupant autrefois l’emplacement de la nef actuelle, l’église étant à chevet plat. La destruction à une date inconnue de l’ancienne nef motiva sans doute ce retournement du plan.

