Samedi 18 septembre, 17h00 Concert exceptionnel en partenariat avec l’ONPL * A l’occasion des Journées du patrimoine, la Fondation du patrimoine des Pays de la Loire et l’Orchestre National des Pays de la Loire organisent un concert gratuit le samedi 18 septembre à 17h dans l’église Saint-Pierre de La Gaubretière. Le choeur de l’ONPL composé de 70 chanteurs se produira à capella.

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Entrée libre

Eglise Saint-Pierre de La Gaubretière 3 rue Jacques Forestier – 85130 LA GAUBRETIERE La Gaubretière 85130 Vendée

La particularité de l’église Saint-Pierre s’explique par les divers changements qu’a subi son architecture au fil des siècles. En effet, elle possède un clocher du XIIe siècle, qui jouxte l’église construite au XIXe siècle. Diverses réparations et restaurations, réalisées au cours des ans, laissent ainsi leurs traces sur l’édifice.

