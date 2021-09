Anse Eglise Saint Pierre de Anse Anse, Rhône Eglise Saint Pierre de Anse Eglise Saint Pierre de Anse Anse Catégories d’évènement: Anse

Eglise Saint Pierre de Anse, 18 septembre 2021 15:00, Anse Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Eglise Saint Pierre de Anse 11 rue du père Ogier 69480 Anse Anse 69480 Rhône Asa Paulinin colonie romaine et lieu de conciles a conservé des fragments de stèles chrétiennes dans son église rebâtie au 19ème .Chapelle 15ème Gothique

