Découverte d'une église castrale au cœur des Baronnies Église Saint Pierre d'Aulan, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Découverte d’une église castrale au cœur des Baronnies * Prieuré Saint-Pierre d’Archaïs rattaché au diocèse de Gap au 13ème siècle, elle devint église Saint-Pierre. Ruinée en 1599, elle prit le vocable de Marie-Madeleine en 1612. Remaniée au 19ème siècle, il ne resterait aujourd’hui de roman que l’abside. Parmi les peintures murales, peut-être de peintres italiens de passage, figurent quelques esquisses réalisées par le marquis de Gaudemaris, élève et ami de Puvis de Chavanne. Un maître autel en bois doré, repris au 19ème siècle, est l’oeuvre de Monsieur Roux, un aulanais élève de l’une des grandes familles d’artisans de Mazan: les Bernus. *

Église du XIIe siècle, restaurée après les guerres de religion au XVIIe, puis remaniée au XIXe. Elle possède une abside romane en voûte étoilée, qui surplombe un maître autel en bois doré du XVIIIe, réalisé par un élève de Bernus. Les peintures intérieures sont de style italien, très colorées et réalisées en 1843.

