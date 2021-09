Clermont-Dessous Église Saint-Pierre Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Découvrez le chœur roman de l’église de Clermont-Dessous Église Saint-Pierre Clermont-Dessous Catégories d’évènement: Clermont-Dessous

Lot-et-Garonne

Découvrez le chœur roman de l’église de Clermont-Dessous Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021 09:00, Clermont-Dessous. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez le chœur roman de l’église de Clermont-Dessous * Au bord du coteau, l’église de Saint-Pierre est remarquable par son architecture sobre et massive. Protégé par un vaste porche, vous entrez dans l’édifice par le portail sud et découvrez la sobriété de la nef centrale, sans la moindre trace de sculpture. De retour à l’extérieur, jetez un œil sur le clocher quadrangulaire, puis attardez-vous dans le petit cimetière installé autour du chevet pour admirer le paysage de la vallée de la Garonne. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre Puymasson, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne

Église implantée sur le rebord d’un coteau dominant la vallée de la Garonne. Le chœur est roman. L’église Saint-Pierre date des XIIe et XIVe siècles. Elle présente une voûte en berceau plein-cintre de briques.

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Puymasson, 47130 Clermont-Dessous Ville Clermont-Dessous lieuville Église Saint-Pierre Clermont-Dessous