Cars Église Saint-Pierre Cars, Gironde Visite du clocher de l’église Église Saint-Pierre Cars Catégories d’évènement: Cars

Gironde

Visite du clocher de l’église Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021 10:00, Cars. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du clocher de l’église * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre Le Bourg, 33390 Cars Cars 33390 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42956495.jpg?_ts=1630941902253 05 57 42 15 10

Construite au Moyen Âge, au XIe et XIIe siècles, cette église fortifiée fut le sommet le plus haut de la commune, comme un château féodal. Le clocher est surélevé d’un étage en 1858 et recouvert de tuiles polychromes. Sa restauration fut terminée en 2012. Cette belle église romane veille les vignobles et domine l’estuaire.

Crédits : ©Mathieu Delomier Gratuit ©Paternel 1 – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Cars, Gironde Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Le Bourg, 33390 Cars Ville Cars lieuville Église Saint-Pierre Cars