Bouër Église Saint-Pierre, Bouër Bouër, Sarthe Visites libres Église Saint-Pierre – Commune de Bouër Église Saint-Pierre, Bouër Bouër Catégories d’évènement: Bouër

Sarthe

Visites libres Église Saint-Pierre – Commune de Bouër Église Saint-Pierre, Bouër, 19 septembre 2021 09:00, Bouër. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre, Bouër. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h00 Visites libres Église Saint-Pierre – Commune de Bouër * *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre

Église Saint-Pierre, Bouër 72390 Bouër Bouër 72390 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28237467.jpg 0243934181

Église inscrite au titre des Monuments Historiques

Crédits : Commune de Bouër Gratuit Commune de Bouër

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bouër, Sarthe Autres Lieu Église Saint-Pierre, Bouër Adresse 72390 Bouër Ville Bouër Age maximum 99 lieuville Église Saint-Pierre, Bouër Bouër