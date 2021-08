Bouafles Eglise Saint Pierre Bouafles, Eure Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Bouafles Catégories d’évènement: Bouafles

Eure

Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre, 18 septembre 2021 10:00, Bouafles. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Pierre. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite libre de l’église Saint-Pierre * Venez découvrir une charmante petite église de village au sein de Bouafles avec vue sur le Château Gaillard.

Tout au long de cette journée ,vous pourrez découvrir une artiste peintre amateur par le biais d’une exposition de tableaux , mais aussi visiter le site, participer à un quiz ou encore vous évadez par la lecture de contes.

Un diaporama retraçant l’histoire de cette église vous sera également proposé . Irish Break viendra clôturer cette journée en vous transportant dans l’univers du répertoire traditionnel irlandais. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 23h00

*

Entrée gratuite en journée, concert payant pour les plus de 16 ans 10€ l’entrée

Eglise Saint Pierre Haute rue, 27700 Bouafles Bouafles 27700 Eure Eglise du XIème siècle

Crédits : licence libre Gratuit AESPB

Détails Heure : 10:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Bouafles, Eure Autres Lieu Eglise Saint Pierre Adresse Haute rue, 27700 Bouafles Ville Bouafles Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Pierre Bouafles