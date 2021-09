Bollène Eglise Saint-Pierre Bollène Bollène, Vaucluse Ouverture de l’église de Saint Pierre aux visiteurs Eglise Saint-Pierre Bollène Bollène Catégories d’évènement: Bollène

Vaucluse

Ouverture de l'église de Saint Pierre aux visiteurs Eglise Saint-Pierre Bollène, 18 septembre 2021 14:00, Bollène

18 et 19 septembre Ouverture de l’église de Saint Pierre aux visiteurs * L’abside voutée en cul de four, daterait d’avant 1183.

La sacristie et la maison curiale ont été érigées un peu avant la Révolution.

En 1820, les habitants du quartier la rachètent au premier acquéreur.

En 1854-55, elle est restaurée et agrandie grâce aux dons des paroissiens. Depuis 1991, elle est propriété de la Ville de Bollène.

De nombreux travaux ont été entrepris depuis dont l’installation du chauffage. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Eglise Saint-Pierre Bollène 21 chemin de Grignan 84500 Bollène

