Découverte des métiers de tailleurs de pierre et de couvreurs sur le chantier de l'église Saint-Philippe-du-Roule (8°)

Découverte des métiers de tailleurs de pierre et de couvreurs sur le chantier de l'église Saint-Philippe-du-Roule (8°) Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Découverte des métiers de tailleurs de pierre et de couvreurs sur le chantier de l’église Saint-Philippe-du-Roule (8°) * Construite entre 1769 et 1784, l’église Saint-Philippe-du-Roule a par la suite était remaniée à deux reprises au cours du XIXe siècle. Sujette à des infiltrations d’eau, l’église connaît depuis 2018 une vaste opération de restauration de la toiture et des parties hautes de l’église. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre exceptionnellement les portes de ce chantier. Tailleurs de pierre et couvreurs vous feront découvrir quelques facettes de leur métier au cours de démonstrations au pied de l’échafaudage. Après cette démonstration ouverte à tous les publics, petits et grands pourront ensuite s’exercer avec les outils de ces professionnels passionnés. Rendez-vous à l’entrée du chantier : 6 avenue Myron Herrick, 75008 (à gauche face à l’église) LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES *

Entrée ouverte à tous sur réservation. 10 places par session de 30 minutes, soit 100 places en tout dans la journée.

Église Saint-Philippe-du-Roule 154 rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris

http://www.stphilippeduroule.org/découvrir

Au début du XIIIe siècle existe dans ce quartier, où l’habitat était déjà présent à l’époque de Clovis et des Mérovingiens, un hameau baptisé Le Roule. En 1217, une chapelle est adjointe à la léproserie du Roule où sont soignées la lèpre et autres maladies de peau. Avec l’appui de l’évêque de Paris, cette léproserie est progressivement dirigée, entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, par les Monnayeurs parisiens qui en assurent l’essentiel des moyens financiers en remplacement des donations privées qui se raréfient. La chapelle de l’hospice est placée sous la protection de saint Philippe et saint Jacques dit le Mineur, que l’Église fête ensemble, à cette époque, le 1er mai. Le lieu devient église paroissiale en 1699. L’église actuelle est construite entre 1774 à 1784 sur les dessins de Jean-François Chalgrin (concepteur de l’Arc de Triomphe). Les agrandissements du milieu du XIXe siècle, effectués par Hippolyte Godde (1843-1847) et Baltard (1853), successivement architectes en chef de la Ville de Paris chargés des églises, conduisent à une nouvelle consécration de l’église le 13 novembre 1852. L’église dessinée par Chalgrin est la première église parisienne inspirée de l’Antiquité gréco-romaine ; elle est représentative du style dit néoclassique qui apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en lien avec les fouilles d’Herculanum et qui restera le style à la mode dans l’architecture civile et religieuse jusqu’au milieu du XIXe siècle. Saint-Philippe servira de modèle à d’autres églises parisiennes du XIXe siècle : Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Saint-Denis-du-Saint- Sacrement, Notre-Dame-de-Lorette.

Crédits : © Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Samedi 18 septembre 2021
Église Saint-Philippe-du-Roule
154 rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris