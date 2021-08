Exposition de photographies de Valérie Couteron Église Saint-Philibert de Dijon, 17 septembre 2021 10:00, Dijon.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Philibert de Dijon. Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre

Exposition de photographies de Valérie Couteron

L’association Juste une mise au Point présente Ceux qui réparent, une exposition de photographies de Valérie Couteron, réalisées dans le cadre d’un projet à long terme sur le monde du travail. Valérie Couteron s’attache à photographier des femmes et des hommes exerçant des métiers peu reconnus, soumis à des horaires et à des conditions de travail souvent difficiles. Entre le documentaire et la recherche plastique, son travail révèle l’individu dans son milieu professionnel, fidèle à sa ligne fondatrice qui est de photographier l’humain.

Ceux qui réparent, ce sont Jean-Noël, Marine, Alexis, Stella… 65 ouvriers et ouvrières parmi les 165 employés de l’usine Protéor de Seurre, en Côte d’Or, que Valérie Couteron a rencontré en 2019, lors d’une résidence de trois semaines.

Chez Protéor, leader français de la conception et création d’orthèses et de prothèses sur-mesure, les employés compensent une déficience, améliorent l’autonomie et le bien-être des personnes handicapées.

J’aime aider les gens, grâce à mon travail les gens iront mieux (Alex)

Alliant une pratique très artisanale et une technologie de pointe, ces ouvriers redonnent mobilité aux corps blessés, empêchés, malades.

Au fil des rencontres et des échanges j’ai retrouvé la fierté, les codes, les savoir-faire d’une classe ouvrière en perte d’identité et de reconnaissance.

​(Valérie Couteron)

​Autant de rencontres, de visages et d’histoires uniques, autant de postes de travail différents. Ses portraits ont été réalisés hors des postes de travail, afin de valoriser l’humain au-delà de sa fonction productive. Valérie Couteron a également photographié la production : prothèses, moules en plâtre, corsets, …

La résidence de trois semaines, l’exposition et le catalogue sont organisés par l’association Juste une mise au Point, avec le soutien de la Ville de Dijon, la DRAC Bourgogne Franche-Comté, et l’entreprise Protéor.

Juste une mise au Point, association dijonnaise née au printemps 2017, soutient des photographes dont le travail engagé questionnent la société, l’humain, la différence, l’exclusion.

Ceux qui réparent – Photographies – Valérie Couteron

Du 24 août au 19 septembre 2021 – Église Saint-Philibert, rue Michelet à Dijon

du mercredi au dimanche de 14h à 19h – Entrée libre

Église Saint-Philibert de Dijon Rue Michelet 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

Église paroissiale des vignerons, cet édifice roman date du XIIème siècle. La flèche de pierre, de style flamboyant est un rajout du XVIème siècle. Utilisée comme dépôt d’aliments salés au XIXème siècle, elle a été très dégradée par des remontées de sel dans la pierre et a subi d’importants travaux de sauvetage. Ce lieu aux multiples usages à travers le temps est, depuis 2011, un espace dédié à la création artistique contemporaine.

Crédits : @valeriecouteron Gratuit