Montluçon

Visite libre de l’église Saint-Paul de Montluçon Eglise Saint-Paul, 18 septembre 2021 09:00, Montluçon. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Paul. Gratuit Handicap moteur + 33 (0)4 70 05 37 10

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Paul de Montluçon * Église de 1866 à la structure métallique, l’oeuvre des ateliers Saint-Jacques de Montluçon. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Eglise Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

Eglise de 1866 à l’architecture métallique

