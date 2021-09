Gimel-les-Cascades Église Saint-Pardoux Corrèze, Gimel-les-Cascades Découvrez l’église et les ruines du château de Gimel-les-Cascades Église Saint-Pardoux Gimel-les-Cascades Catégories d’évènement: Corrèze

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pardoux Le bourg, 19800 Gimel-les-Cascades

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3049644.jpg?_ts=1630399564448 05 55 21 25 33 http://www.gimellescascades.fr

L’église paroissiale a été rebâtie à la fin de XVe siècle. Elle abrite, entre autres, une châsse-reliquaire du XIIe siècle en émail de Limoges consacrée à Saint-Etienne, martyr, dont elle contient des reliques, un buste-reliquaire de Saint Dumine (XVe siècle) en argent. Les boiseries du chœur du XVIIIe siècle, restaurées en 2007/2008, dissimulent des peintures murales, découvertes en 1997 et restaurées en 2006. Elles représentent l’Annonciation et la Sainte Trinité.

