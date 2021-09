Husseren-les-Châteaux Église Saint-Pancrace Haut-Rhin, Husseren-les-Châteaux Visite guidée de l’église Église Saint-Pancrace Husseren-les-Châteaux Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-les-Châteaux

Visite guidée de l’église Église Saint-Pancrace, 19 septembre 2021 10:00, Husseren-les-Châteaux. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pancrace. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite guidée de l’église * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Les visites sont assurées en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Église Saint-Pancrace 6 rue de l’Église, 68420 Husseren-les-Châteaux Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39238141.jpg

L’église paroissiale Saint-Pancrace a été édifiée à l’emplacement d’une ancienne église démolie en 1881. L’église actuelle a été construite en 1884 dans un style néo-gothique. Le chœur de l’église est voûté en forme d’ogive. La nef est flanquée de bas-côtés et d’une tour porche. Le portail central, orné de colonnes jumelées, porte la date de 1884. Un décor peint à motifs d’entrelacs et des vitraux rehaussent l’ornement intérieur.

Cette église possède quelques œuvres intéressantes, dont une statue de saint Pancrace en bois.

Crédits : ©Conseil de fabrique Husseren les châteaux Gratuit ©Fabrique de l’église

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-les-Châteaux Autres Lieu Église Saint-Pancrace Adresse 6 rue de l'Église, 68420 Husseren-les-Châteaux Ville Husseren-les-Châteaux lieuville Église Saint-Pancrace Husseren-les-Châteaux