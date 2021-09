Toulouse Église Saint-Nicolas Haute-Garonne, Toulouse Concert Église Saint-Nicolas Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concert Église Saint-Nicolas, 19 septembre 2021 17:00, Toulouse

Dimanche 19 septembre, 17h00 Concert * Après l’épaisseur et le tranchant du programme “Densité”, Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia Toulouse, proposent un programme plein de douceur et de joie. Fidèle à la marque de fabrique de l’ensemble, “O Nata Lux” est composé d’œuvres a cappella de compositeurs contemporains du monde entier. De l’Espagne à la Corée du Sud, de la Finlande aux États-Unis, de l’Irlande à Cuba, les pièces mettent à l’honneur des compositrices et compositeurs d’aujourd’hui. Ces femmes et hommes témoignent de notre époque, de ses troubles mais également de ses beautés intemporelles. Pour la deuxième fois, l’ensemble a fait appel à la chorégraphe Stéphanie Bonnetot pour s’affranchir du format habituel du concert. La mise en espace met en valeur chaque œuvre par une spatialisation particulière et développe l’attention du spectateur. *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

*

15€, réduit 12€ (réservation conseillée)

Église Saint-Nicolas 36, Grande Rue Saint Nicolas, 31000 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 86 38 89 48 http://www.mediations.fr

Église reconstruite au XIIIe siècle en style gothique méridional. À l’intérieur est conservé un cycle de peinture retraçant la vie de saint Nicolas. Restauration des peintures des murs de la nef et des chapelles latérales en cours.

