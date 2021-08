Saint-Nicolas-la-Chapelle Église Saint-Nicolas Aube, Saint-Nicolas-la-Chapelle Découverte en visite libre d’une église du XIIe siècle Église Saint-Nicolas Saint-Nicolas-la-Chapelle Catégories d’évènement: Aube

Saint-Nicolas-la-Chapelle

Découverte en visite libre d’une église du XIIe siècle Église Saint-Nicolas, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Nicolas-la-Chapelle. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Nicolas. Gratuit

17 et 18 septembre Découverte en visite libre d’une église du XIIe siècle * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit.

Église Saint-Nicolas Bourg, 10400 Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle 10400 Aube

Église dont la construction remonte au XIIe siècle, elle subira ensuite des modifications : ses croisées d’ogives sont du XVIe siècle et le portail du XVIIe siècle.

