Ancienne église d’un prieuré dissout en 1740. La nef et le bas-côté nord datent du XIIIe siècle, le portail sud de style gothique flamboyant du début du XVIe siècle et le clocher de 1614. Brûlées en 1940, les voûtes détrempées s’écroulèrent le 1er janvier 1941 sous l’effet du gel. Dès 1941 durant la guerre, puis après la guerre, les travaux de restauration furent réalisés sous la direction de Y-M Froidevaux, architecte en chef des Monuments historiques. Le chantier dura longtemps et la grosse tour carrée de l’église ne retrouva sa toiture qu’à la fin des années 1960, les cloches n’étant replacées qu’en 1962.

