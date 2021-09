Le Mesnil-sur-Oger Église Saint-Nicolas Le Mesnil-sur-Oger, Marne Visite guidée du patrimoine du village autour de la Vigne et du Vin Église Saint-Nicolas Le Mesnil-sur-Oger Catégories d’évènement: Le Mesnil-sur-Oger

Visite guidée du patrimoine du village autour de la Vigne et du Vin Église Saint-Nicolas, 18 septembre 2021 15:00, Le Mesnil-sur-Oger. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Nicolas. Gratuit|Sur inscription https://www.ot-epernay.fr/

18 et 19 septembre Visite guidée du patrimoine du village autour de la Vigne et du Vin * Venez découvrir trois trésors patrimoniaux de Le Mesnil-sur-Oger : son église avec son retable du XIVe siècle, sa grotte, fidèle reproduction de celle de Lourdes, et le Clos du Mesnil. Le village de Le Mesnil-sur-Oger possède une histoire méconnue visible au travers de son église, de son retable Saint-Nicolas, de sa reproduction fidèle de la grotte de Lourdes, ainsi que de son clos, dénommé le Clos du Mesnil, l’un des lieux les plus réputés de la Champagne. Jouxtant celui-ci, le Clos Saint-Vincent offre une magnifique vue sur le village et une expérience sensorielle exceptionnelle autour du vin de Champagne. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Sur inscription. Parking sur la place de la mairie. Départ de la visite à l’église.

Église Saint-Nicolas 6 rue de l’Église, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Marne

Construite aux XIe et XIIe siècles, l’église Saint-Nicolas fut incendiée en 1477 et a également souffert pendant la Révolution Française. Plusieurs objets sont classés au titre des Monuments historiques en 1906 : le maître-autel, le baldaquin, la grille de clôture.

À proximité de l’église se trouve la Réplique de la Grotte de Lourdes construite en 1933.

