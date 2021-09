Paris Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris Présentation du travail de restauration des sculptures sur le chantier de l’église Saint-Nicolas-des-Champs Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 18 septembre, 14h00 Présentation du travail de restauration des sculptures sur le chantier de l’église Saint-Nicolas-des-Champs * La façade sud de l’église Saint‐Nicolas‐des‐Champs illustre toute la richesse des différents styles architecturaux qui composent l’édifice, construit principalement entre le XVe et le XVIIe siècle. Une des grandes particularités de cette façade est la présence de son portail Renaissance, aujourd’hui en cours de restauration. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre exceptionnellement les portes du chantier de l’église Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pourrez découvrir les coulisses de ce chantier et rencontrer l’équipe de l’atelier Bouvier, en charge de la restauration des sculptures. L’atelier présentera le travail minutieux qui a permis à cette façade exceptionnelle de retrouver tout son éclat. Entrée libre en continu dans la limite des places disponibles, avec une jauge de 30 personnes. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre en continu, avec une jauge de 30 personnes

Église Saint-Nicolas-des-Champs 254 rue saint martin, 75003 Paris Paris 75003 Paris Crédits : © 1090 Architectes Gratuit

