Église Saint-Nicolas Brossay, Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Visites libres Eglise Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas, 18 septembre 2021 10:00, Brossay

Samedi 18 septembre, 10h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Église Saint-Nicolas Brossay Brossay 49700 Maine-et-Loire Le chœur et le gros-oeuvre de la nef datent des 11e et 12e siècle. . Le clocher a été reconstruit en 1869 par l’architecte saumurois Charles Joly-Leterme. Une restauration, un revoûtement de la nef et la construction de la sacristie ont été effectués en 1878 et suivis d’une restauration du chœur en 1885.

Heure : 10:00 - 18:00