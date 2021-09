Mesnil-en-Ouche Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil Eure, Mesnil-en-Ouche Visite libre de l’église Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil Mesnil-en-Ouche Catégories d’évènement: Eure

Mesnil-en-Ouche

Visite libre de l’église Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil, 18 septembre 2021 10:00, Mesnil-en-Ouche. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Nicolas * Visite libre *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil 14 rue du château, 27410 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Beaumesnil Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36070775.jpg 02 32 44 44 32 https://www.mesnil-en-ouche.fr

L’église Saint-Nicolas est un édifice religieux de confession catholique édifié au XIXe siècle sur la commune de Beaumesnil dans le département de l’Eure. Elle dépend du Diocèse d’Evreux. Une église paroissiale nommée Saint-Nicolas-Saint-Eugène se trouvait au nord-ouest du village, à l’entrée du bourg sur la route de Bernay. Elle a été abandonnée puis détruite au XIXe siècle.

La nouvelle église a été construite en 1819 sur commande du duc de Montmorency-Laval. Les chapelles latérales ont été agrandies dans la seconde moitié du XIXe siècle et la fausse demi-coupole à caisson du chevet a été remplacée par un faux cul-de-four.Cette église est située juste à côté des grilles du Château de Beaumesnil. Datant de l’époque Louis XIII, donc de quelques années antérieur à Vaux-le-Vicomte et Versailles, c’est un exemple rare d’architecture à la frontière du maniérisme et du baroque. Masques et multiples ornements sur la façade, cheminées monumentales, effets d’optique dans l’architecture en font l’originalité.

Crédits : Libre de droit Gratuit libre de droit

Détails Catégories d’évènement: Eure, Mesnil-en-Ouche Autres Lieu Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil Adresse 14 rue du château, 27410 Mesnil-en-Ouche Ville Mesnil-en-Ouche lieuville Eglise Saint-Nicolas Beaumesnil Mesnil-en-Ouche