18 et 19 septembre Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Montain * Mélange original de style roman, gothique et renaissance, l’église Saint-Montain est bâtie de 1052 à 1099 par l’évêque de Laon Elinaud. Elle fut remaniée plusieurs fois au cours des siècles, notamment à la Renaissance par Marie de Luxembourg. Elle est dotée de plusieurs particularités, sa principale étant sans doute de ne pas avoir de clocher, qui fut détruit et jamais reconstruit. Les curiosités artistiques et architecturales qu’elle contient sont accessibles à la visite, dont sa spectaculaire voûte en berceau de style renaissance décorée de fleurs de lys. L’église vous propose une visite à l’aide d’un livret qui vous éclairera sur les aspects les plus originaux de sa construction. Vous trouverez également des informations sur la figure attachante de Marie de Luxembourg, personnage clef du XVIe siècle et connue comme “la Bonne Dame de La Fère”. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Gratuit, entrée libre dans la limite des capacités de l’établissement avec présentation du pass sanitaire

Église Saint-Montain Rue de l’Église – 02800 La Fère La Fère 02800 Aisne Cette église porte le nom du saint local, qui aurait vécu dans une grotte sur son emplacement actuel. Montanus (Montain) était un ermite aveugle, descendant d’un roi alaman qui prit la fuite après avoir été persécuté pour son évangélisation. Il trouva refuge à La Fère. L’église d’abord romane a été abondamment modifiée à la Renaissance, grâce à Marie de Luxembourg, bienfaitrice de la ville.

